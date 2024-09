Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 48,44 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 48,44 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,83 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.391 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 20,02 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,51 EUR am 21.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,05 Prozent.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

