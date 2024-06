Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,42 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 19.106 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,84 Prozent Luft nach oben. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

