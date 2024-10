Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 51,30 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 51,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,30 EUR. Bei 51,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 5.808 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 13,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,59 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

