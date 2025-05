Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 47,36 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 47,36 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 47,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 182.845 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,47 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

