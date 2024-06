Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 54,22 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 54,22 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,64 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 163.720 Stück.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

