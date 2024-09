Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 50,84 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 50,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,60 EUR. Mit einem Wert von 50,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 82.928 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 11,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,49 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

