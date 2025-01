Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,64 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 53,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,82 EUR. Bei 53,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.083 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 7,74 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,52 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

