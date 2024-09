Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 52,48 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 52,48 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,28 EUR. Bisher wurden heute 62.716 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,79 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,51 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 13,28 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

