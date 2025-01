Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,02 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,02 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 306.660 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,63 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.02.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

