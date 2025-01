Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 54,08 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 54,08 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,20 EUR an. Bei 53,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.677 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 7,51 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Mit Abgaben von 12,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,52 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.



