Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Mittwochvormittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,48 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 54,48 EUR zu. Bei 54,56 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 54,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.505 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,72 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Healthineers am 06.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

