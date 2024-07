Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Vormittag zu

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 54,12 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 54,12 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.346 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 6,91 Prozent niedriger. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

