Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag gefragt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 52,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 52,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.787 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,49 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

XETRA-Handel: So bewegt sich der TecDAX aktuell

DAX aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im DAX