Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 53,58 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,58 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,10 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 261.806 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 17,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

