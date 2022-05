Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie notierte um 31.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 57,46 EUR zu. Bei 57,84 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.540 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,66 EUR) erklomm das Papier am 09.12.2021. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,18 EUR fiel das Papier am 04.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,82 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.460,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.965,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 03.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 31.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG