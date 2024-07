Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers bricht am Vormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,1 Prozent auf 49,98 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 6,1 Prozent auf 49,98 EUR. Bei 49,09 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 49,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 115.734 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker