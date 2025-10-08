DAX24.374 -0,1%Est505.606 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,87 -1,2%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.772 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.037 +1,4%
Silber - Allzeithoch (fast) erreicht – was nun?

08.10.25 09:10 Uhr

Allzeithoch (fast) erreicht – was nun?

Keine Frage: Der Kursverlauf des Silberpreises zählt zu unseren absoluten Langfristfavoriten. Ein Kernargument dafür war in unserem technischen Jahresausblick die große Untertassenformation der letzten 13 Jahre. Mittlerweile hat das Edelmetall deren Kursziel von 48 USD lehrbuchmäßig und in Rekordgeschwindigkeit abgearbeitet. Wie gut es derzeit läuft, signalisieren z. B. sieben weiße Wochenkerzen in Serie bzw. auf Monatsbasis eine Erfolgssträhne von ausschließlich weißen Monatskerzen seit April. Damit steht nun unmittelbar das Allzeithoch vom April 2011 bei 49,51 USD zur Disposition. Gelingt der Vorstoß in „uncharted territory“, dann kann die Kursentwicklung seit 2011 als noch viel größeres Untertassenmuster interpretiert werden (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde im Ausbruchsfall nochmal ein langfristiges, prozyklisches Investmentkaufsignal entstehen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten bietet der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So kann zukünftig das Hoch vom August 2011 bei gut 44 USD in Zukunft als neuer Stop-Loss zur Gewinnsicherung herangezogen werden.

Silber (Monthly)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



