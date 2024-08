Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 77,30 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 77,30 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 79,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 27.290 Stück.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 12,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,370 EUR im Jahr 2024 aus.

