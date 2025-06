Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Montagvormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 35,74 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,74 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,40 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,40 EUR. Bisher wurden heute 5.160 Siltronic-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 121,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Abschläge von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,566 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

