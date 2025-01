Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kurs der Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 46,16 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 46,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 46,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.335 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 44,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,681 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 80,60 EUR.

Am 24.10.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

