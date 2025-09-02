Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 09:02 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 34,92 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 35,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.143 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 73,65 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 9,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

