Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 54,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 54,40 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 54,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.889 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,73 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

