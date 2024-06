Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 71,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 71,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 71,90 EUR ein. Bei 73,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 19.525 Aktien.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 7,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,647 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,20 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,06 Prozent zurück. Hier wurden 343,50 Mio. EUR gegenüber 404,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,263 EUR je Aktie belaufen.

