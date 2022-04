Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 89,00 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 88,30 EUR. Bei 90,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.528 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 65,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 85,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,83 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,46 Prozent auf 284,50 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 376,60 Millionen EUR gelegen.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz am 28.07.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 11,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

