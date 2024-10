Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 67,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 67,45 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 67,45 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,45 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 67,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,74 Prozent.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Siltronic-Aktie.

