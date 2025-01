Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittwochmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 45,52 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 45,52 EUR nach. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,72 EUR. Bisher wurden heute 33.068 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. 106,50 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 1,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,681 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,60 EUR an.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

