Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 44,34 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 44,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 44,14 EUR. Bei 45,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 106.143 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 52,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,681 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,60 EUR an.

Am 24.10.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 06.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 10.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

