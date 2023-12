Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 81,60 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 81,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 81,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 636 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 28,43 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

