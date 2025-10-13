DAX24.314 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

13.10.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 55,30 EUR. Bei 56,05 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,35 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 53.122 Aktien.

Am 12.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 64,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 15,82 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,677 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siltronic AG

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
