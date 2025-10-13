DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
So bewegt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag gesucht

13.10.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 55,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
55,85 EUR 1,35 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siltronic legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 55,45 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 56,15 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.730 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 64,05 EUR erreichte der Titel am 12.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 15,51 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,677 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

