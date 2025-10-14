Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag leichter

DAX24.185 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.140 +0,7%
14.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 55,20 EUR ab.

Siltronic AG
55,10 EUR -0,85 EUR -1,52%
Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 55,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 54,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.485 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,57 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,677 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

