Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 54,90 EUR ab.
Um 11:38 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 54,90 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,35 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.226 Siltronic-Aktien.
Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 16,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Abschläge von 42,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,677 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|20.01.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
