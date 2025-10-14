Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 54,65 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 54,65 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 54,30 EUR. Bei 55,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 56.146 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 63,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,56 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 41,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,677 EUR je Siltronic-Aktie.



