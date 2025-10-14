Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 54,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 54,65 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 54,30 EUR. Bei 55,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 56.146 Siltronic-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 63,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,56 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 41,99 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,677 EUR je Siltronic-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie
Siltronic: Technik versus Zolldrohungen
Erste Schätzungen: Siltronic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|20.01.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen