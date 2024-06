Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Siltronic im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 75,50 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 75,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.782 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 24,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 11,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Am 02.05.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,263 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

