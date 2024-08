Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittwochnachmittag ab

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 72,80 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 72,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 72,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.100 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,15 EUR. Mit Abgaben von 6,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,640 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,725 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

