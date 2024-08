Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag nordwärts

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 73,55 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 73,55 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Gewinne von 27,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 1,83 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

