Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 75,15 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 75,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 74,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.189 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 25,08 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 10,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,640 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,00 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 351,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,725 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen