Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,90 EUR an. Bei 72,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.928 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,50 EUR am 26.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,97 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,644 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR im Vergleich zu 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Siltronic dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

