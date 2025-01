Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,30 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 44,30 EUR abwärts. Bei 44,18 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.781 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 93,50 EUR. Gewinne von 111,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,681 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,21 EUR fest.

