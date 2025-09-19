DAX23.475 -0,7%ESt505.438 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,73 +0,1%Gold3.724 +1,1%
Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag freundlich

22.09.25 09:29 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,38 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
42,26 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 42,38 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 42,50 EUR. Mit einem Wert von 42,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.557 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,35 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 33,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

