Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 42,86 EUR ab.

Um 11:44 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 42,86 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 42,70 EUR. Mit einem Wert von 43,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.933 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

