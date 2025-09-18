Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 43,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,50 EUR ab. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 43,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.494 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Ende der Leidenszeit?

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet