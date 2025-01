Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 43,20 EUR. Bei 43,20 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 43,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 1.691 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 92,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 115,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,36 Prozent.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,681 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 357,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 349,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

