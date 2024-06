Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 71,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 71,75 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 70,85 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.112 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,65 EUR am 12.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,644 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404,40 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,263 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen