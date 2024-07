Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag kräftig

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,9 Prozent auf 76,45 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 76,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 77,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.235 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 22,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,644 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 02.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

