Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 65,95 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 65,95 EUR. Bei 65,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,05 EUR. Bisher wurden heute 11.833 Siltronic-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,53 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,872 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

