Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 38,76 EUR nach oben.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 38,76 EUR. Bei 39,40 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.857 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 79,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 106,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,132 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,40 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie.

