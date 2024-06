Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 72,80 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 72,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 4.338 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 22,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,45 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,644 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

