Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 73,00 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 73,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3 Stück gehandelt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 28,77 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,15 EUR am 05.08.2024. Mit Abgaben von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,640 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Aktie aus.

