Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Nachmittag ausgebremst

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 3,6 Prozent auf 63,15 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 62,85 EUR. Bei 66,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.344 Siltronic-Aktien.

Bei 142,80 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,78 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,27 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,50 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 07.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

